Подмосковье приняло участие в туристическом форуме «Путешествуй!»

Международный туристический форум «Путешествуй!» прошел на ВДНХ с 10 по 14 июня. В некм принимали участие все регионы России и более 50 стран. Свой стенд представило и Подмосковье.

Как рассказали в региональном Минкультуры, на стенде Подмосковья гостей познакомили с городами расширенного маршрута «Золотое кольцо». Их представили в виде инсталляций, которые оформили с использованием ключевых архитектурных объектов и культурных кодов.

В работе стенда участвовали художники предприятия НХП «Объединение Гжель» и культурно-досугового центра «Дулевский». Они рассказали об истории и особенностях народных художественных промыслов, провели мастер-классы и интерактивное представление.

В деловой программе форума участвовали около пяти тысяч человек. Это представители органов власти, туроператоров и отраслевых объединений. Они поговорили о трендах, господдержке и международном сотрудничестве.

«Особое внимание было уделено вопросам создания комфортной среды для туристов, развития транспортной доступности и продвижения национальных туристических маршрутов», — рассказали в министерстве.

На площадке подписали 107 соглашений. За три дня там прошло более 280 встреч и восемь нетворкинг-сессий.