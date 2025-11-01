Подмосковье приняло участие в первом форуме школ креативных индустрий ЦФО

В воронежском центре креативных индустрий «Матрешка» прошел первый форум школ креативных индустрий Центрального федерального округа. В нем приняли участие ученики и преподаватели Школ креативных индустрий из Орехово-Зуева и Электростали, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На площадке форума собрались представители 17 городов из 12 регионов России. Программа форума включала лекции, стратегические сессии, дискуссии и презентации проектов. Участники представили творческие работы, посвященные Дню народного единства, рассказали о замысле проектов и поделились опытом их реализации. Завершилось мероприятие торжественным вручением сертификатов и концертом джазового коллектива ALEXIN 5 из Воронежа.

Главная цель форума — создать пространство для общения, обмена опытом и идей между педагогами и студентами, а также укрепить сотрудничество между Школами креативных индустрий, развивая современное творческое образование в регионах.