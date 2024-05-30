Подмосковье приняло участие в научном медицинском форуме в Гомеле

Международный научный форум «5П Детская медицина» прошел в Гомеле в Белоруссии. Его организовал подмосковный НИКИ детства.

На форуме представили результаты инновационных исследований, которые определят вектор развития детской медицины. По словам главы института Нисо Одинаевой, мероприятие направлено на профилактику, прогнозирование и партнерство.

«Мы не стоим на месте, у нас полным ходом идет модернизация. Сегодня мы видим необходимость развития индустрии здоровья, расширение цифровизации здравоохранении, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины, увеличение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи», — отметила она.

На форуме врачи осмотрели юных пациентов с муковисцидозом и другими тяжелыми патологиями легких и бронхов. Родители пациентов смогли задать вопросы специалистам.

В мероприятии участвовали аучные сотрудники и руководители клинических отделений региона. В первый день форума они представили почти 30 докладов.

«Участие нашего Института в этом мероприятии позволяет обменяться опытом с коллегами, наметить общие проекты в области медицинской науки и образования, которые можно будет осуществить в будущем. Международное сотрудничество в конечном итоге служит главной цели — улучшению оказания медицинской помощи маленьким жителям Подмосковья», — заключила Нисо Одинева.

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