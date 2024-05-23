Подмосковье приняло участие в научной конференции архивных учреждений

Подмосковье приняло участие научно-методическом совете архивных учреждений ЦФО. Мероприятие прошло в Ярославле 21 мая, на нем обсудили обеспечение сохранности документов на современном этапе.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в заседании участвовали руководитель Федерального архивного агентства А. Н. Артизов, а также главы и сотрудники профильных органов власти из 18 регионов.

Подмосковье представла начальник Управления архивным делом области Любовь Суздальцева. Слушателей заинтересовал опыт региона по созданию системы формирования и хранения документов в электронном виде и проект перехода на безбумажный документооборот.

«В Московской области идет активная цифровизация архивов. Сейчас онлайн доступно 437 тысяч архивных дел, которые ранее хранились на бумаге. Процесс оцифровки трудоемкий и требует немало времени. Именно поэтому важно, чтобы формирование и передача документов в архив сразу осуществлялись в электронном виде», — отметила Суздальцева.

На заседании также обсудили практику архивов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и проблемы публикации документов.

Особое внимание уделили реализации указа президента «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» и роли архивов в этом процессе.

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