Подмосковье приняло участие в Международном чемпионате «Битва роботов»

Новый сезон Международного чемпионата «Битва роботов» прошел в Перми. Первый отборочный этап собрал 28 команд из России, Ирана, Казахстана и Индии. Московскую область на турнире представляли три команды.

Роботы сражались в двух весовых категориях: до 1,5 и 110 килограммов. На ринге встретились 16 тяжеловесов и 12 мини-роботов. В каждой категории определили по четыре финалиста, которые в конце 2025 года выйдут в решающую битву. Всего мероприятие посетили более восьми тысяч зрителей, а трансляцию в VK Видео посмотрели свыше 200 тысяч человек.

Один из самых ярких боев показали команда BlackOut из Москвы и concrete mixer из Московской области — поединок длился всего 16 секунд и стал самым быстрым за весь этап. Самые большие повреждения нанес робот из Воронежа, практически лишив соперника из Москвы его оружия.