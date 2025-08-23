Подмосковье приняло участие в Международном чемпионате «Битва роботов»
Новый сезон Международного чемпионата «Битва роботов» прошел в Перми. Первый отборочный этап собрал 28 команд из России, Ирана, Казахстана и Индии. Московскую область на турнире представляли три команды.
Роботы сражались в двух весовых категориях: до 1,5 и 110 килограммов. На ринге встретились 16 тяжеловесов и 12 мини-роботов. В каждой категории определили по четыре финалиста, которые в конце 2025 года выйдут в решающую битву. Всего мероприятие посетили более восьми тысяч зрителей, а трансляцию в VK Видео посмотрели свыше 200 тысяч человек.
Один из самых ярких боев показали команда BlackOut из Москвы и concrete mixer из Московской области — поединок длился всего 16 секунд и стал самым быстрым за весь этап. Самые большие повреждения нанес робот из Воронежа, практически лишив соперника из Москвы его оружия.
В финал среди тяжеловесов прошли команды Team 72th из Воронежа, BlackOut и «Наследники Земли» из Москвы, а также Diaco из Тегерана. Среди мини-роботов победителями стали две команды из Казани — Destructor-sinus и Destructor-brazer, команда CML-team: Капи-band из Санкт-Петербурга, а также команда 2ФМ из Фрязина, которую в финал вывело голосование зрителей.
Всего на участие в «Битве роботов» в 2025 году поступило 306 заявок, из них 112 команд получили допуск. В категории до 110 килограммов выступают 64 команды, в категории до 1,5 килограмма — 48.