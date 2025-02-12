Подмосковье приняло участие в международном архитектурном форуме в Казани

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина приняла участие в международном форуме «Казаныш». Он прошел в Казани с 6 по 8 февраля. В мероприятии приняли участие более 45 тысяч человек.

Главной темой форума в этом году стало «Единство разнообразия». Участники обсудили векторы развития и актуальные вызовы, рост жилищного строительства, создание зон отдыха, сохранение архитектурной идентичности городов и многое другое.

Уникальный опыт Подмосковья представила Александра Кузьмина. Она рассказала о важности цифровизации и стандартизации услуг в градостроительстве. Так, в регионе отказались от бумажного документооборота, создав единую информационную систему, объединяющую архивы округов.

Кроме того, в Подмосковье создали геопортал, которые обрабатывает 4,5 миллиона запросов в год. С его помощью жители могут получать данные о земельных участках и другую информацию.

По словам Кузьминой, в этом году в планах полностью перейти на цифровой проект планировки территории, что позволит ускорить согласование строительства.

«Опыт цифровизации Московской области вызывает устойчивый интерес у коллег из других регионов и стран. Мы ежегодно представляем результаты внедрения цифровых решений, делимся не только успешными кейсами, но и анализируем ошибки, чтобы другие города могли учесть наш опыт. Такой подход способствует формированию единой среды для обмена передовыми практиками и повышению эффективности управления в сфере градостроительства и архитектуры», — рассказала она.

В рамках форума также прошло первое заседание Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Свыше 40 главных архитекторов городов-миллионников обменялись опытом и подписали соглашение о сотрудничестве.