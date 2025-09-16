Подмосковье приняло участие в международной выставке продуктов питания

С 16 по 19 сентября в Москве, в «Крокус Экспо», проходит 34-я Международная осенняя выставка продуктов питания World Food Moscow. В ней участвуют более тысячи производителей и поставщиков из 31 страны и свыше 60 регионов России, среди которых и Подмосковье.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, Московскую область представляют несколько компаний. Сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуева привезла фирменный сыр «Горгонзола» и другие сорта, компания «БАМБЛБИР» из Наро-Фоминска показывает крафтовые напитки, «Чеховская кондитерская фабрика» знакомит гостей с различными видами шоколада, а «Доширак» с заводом в Раменском округе представляет бакалейную продукцию.

World Food Moscow собирает производителей, ритейлеров и представителей сферы общественного питания. Для региональных компаний это отличная возможность найти новых клиентов, представить свою продукцию и выйти на экспортные рынки. С подробной информацией о мероприятии и графиком работы площадки можно ознакомиться на официальном сайте.