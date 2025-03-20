Подмосковье приняло участие в международной туристической выставке

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025 проходит в Красногорске. Российские регионы на мероприятии демонстрируют свои проекты.

На стендах Московской области посетителям выставки предлагают ознакомится с различными туристическими маршрутами, программами путешествий и отелями в разных уголках региона.

Все желающие могут посетить дегустации, получить памятные сувениры и принять участие в викторинах.

Выставка MITT — одна из крупнейших деловых площадок в России, где участники могут найти как партнеров, так и клиентов.

Последний день проведения мероприятия — 20 марта.