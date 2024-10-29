Подмосковье приняло участие в китайско-российском сельскохозяйственном форуме

Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин принял участие в китайско-российском форуме по сельскохозяйственному сотрудничеству. Мероприятие организовали Посольство Китая в России и Союз китайских предпринимателей при поддержке Минсельхоза России и Минсельхоза КНР.

«В рамках круглого стола обсудили перспективы углубления взаимодействия и реализацию межрегионального соглашения с провинцией Шаньдун, что позволяет нам более плотно сотрудничать с одной из наиболее развитых по экономическому потенциалу провинций Китая в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, студенческого обмена и других сферах», — отметил Черепнин.

В Минсельхозе региона отметили, что КНР является важным партнером Подмосковья, с которым развивается сотрудничество в сельском хозяйстве и АПК, а также расширяется экспорт продукции. Так, в рамках соглашения с провинцией Шаньдун в прошлом году делегация из Китая посетила Московскую область.

Помимо этого, страны приняли участие в конференции по экономическому, научному и образовательному сотрудничеству, на которой подписали меморандумы о торгово-экономическом взаимодействии и развитии логистики.