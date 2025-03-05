Экономику муниципалитетов обсудили на форуме «Малая Родина — Сила России» в Калининградской области. На нем выступил глава Королева Игорь Трифонов.

Как рассказали в подмосковном министерстве территориальной политики, на встрече обсудили развитие туризма, сельского хозяйства и поддержку экономического роста, а также инвестиции, предпринимательство и развитие производств.

«Участники этапа поделятся своими уникальными практиками с командами регионов, а наиболее перспективные управленческие решения будут учтены при формировании общей повестки форума», — сказали в ведомстве.

Форум «Малая Родина — Сила России» проводят ежегодно. Он направлен на продвижение и развитие муниципальных образований. На нем собираются лидеры местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций. Они могут обменяться опытом и поделиться лучшими практиками работы по разным направлениям.