Десятый региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Наследие» стартовал в Ханты-Мансийске. Участниками мероприятия от Подмосковья стали два представителя.

Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин и глава Коломны Александр Гречищев.

Министерство территориальной политики МО сообщает, на форуме обсудят вопросы культурной политики, сохранения исторической памяти и наследия, а также способы поддержки культурных проектов на муниципальном уровне.

«Основная цель нашей встречи — обмен опытом и знаниями в области использования современных методов управления и создания возможностей с опорой на национальные ценности и традиции. Беречь прошлое и строить совместное будущее — общее дело», — подчеркивает Гречищев.

В ведомстве отмечают, что на круглом столе «Исторические муниципалитеты в поисках идентичности: сохранение наследия и развитие» глава Коломны расскажет о роли культурных объектов в развитии туризма на примере городского округа.