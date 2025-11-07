Подмосковье приняло участие в архитектурном фестивале «Зодчество»

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» прошел в Москве с 4 по 6 ноября. Подмосковье приняло участие в деловой и конкурсной программе, подготовив экспозицию о сохранении наследия исторических поселений региона.

«Зодчество» — один из крупнейших фестивалей для архитекторов, производителей и представителей органов власти в стране. Он дает возможность специалистам обменяться опытом, продемонстрировать профессиональные достижения и новые направления развития.

В рамках деловой программы Подмосковье организовало конференцию об исторических поселениях региона. Эксперты обсудили влияние архитектурной среды на жителей и гостей городов, а также их инвестиционный и туристический потенциал. Среди приглашенных была заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх. Она рассказала о стратегии развития Зарайска и использовании культурных кодов.