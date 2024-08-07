Подмосковье приняло школьников из Белоруссии по программе международного обмена

Школьники из Белоруссии побывали в Московской области по программе международного обмена. Группа из 265 человек посетила культурные достопримечательности региона, а также самый большой Технопарк в стране.

«Здесь важно упомянуть и образовательную составляющую поездки — в Подмосковье работает самый большой детский Технопарк в стране, и на мастер-классах мы наглядно показали ребятам, что реальной наукой можно заниматься еще со школьной скамьи», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В туристический маршрут также вошли экскурсии в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, Музей «Дорога памяти» и Храм Вооруженных сил России. Во время поездки в Подмосковье школьники из Белоруссии проживали в кампусах гимназии имени Примакова.

«Каждый день для нас проводили интересные образовательные занятия, больше всего мне запомнились мастер-классы по робототехнике и по изготовлению косметики» — поделилась впечатлениями одна из школьниц.

Отмечается, что всего этим летом на экскурсии в Московскую область приедут свыше 500 школьников из республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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