Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе «Ты в игре»

Конкурс проходит при поддержке заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Он направлен на достижение цели президента – привлечь к занятиям физкультурой 70% россиян до 2030 года.

Конкурс находит и поддерживает проекты, популяризирующие спорт и вовлекающие жителей в здоровый образ жизни. За пять лет на нем представили более 21 тысячи проектов.

Прием заявок в этом году продлится до 31 марта.

Призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Лучших выберут в номинациях «Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности».

Из Московской области уже подали 49 заявок.