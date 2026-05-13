Подмосковье примет участие во всероссийском форуме по вопросам здравоохранения
Московская область вновь представила свои медицинские разработки и практики на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Он открылся 13 мая Гостином дворе в Москве.
В этом году регион на площадке форума представляют сразу шесть ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья.
Участниками форума стали Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, Госпиталь ветеранов войн, Московский областной перинатальный центр, Научно-практический центр интегративной медицины, а также Солнечногорская больница.
«Московская область на протяжении нескольких лет участвует во Всероссийском форуме „Здоровье нации — основа процветания России“ и ежегодно представляет на его площадках передовые региональные практики. Это не только возможность продемонстрировать достижения подмосковного здравоохранения, но и ценный инструмент для обмена опытом с коллегами из других субъектов, что в итоге работает на улучшение медицинской помощи для пациентов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В течение трех дней участники форума будут обсуждать современные подходы к организации медицинской помощи, цифровизацию здравоохранения, развитие профилактической медицины и внедрение новых технологий в работу лечебных учреждений.
Подмосковные медорганизации уже не первый год получают высокую оценку на федеральном уровне. По итогам прошлого форума МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского удостоили диплома за лучший просветительский проект для детей и молодежи, НИКИ детства отметили за достижения в сфере цифровизации, Солнечногорская больница получила награду за лучшую региональную экспозицию, а Московский областной перинатальный центр — за проект, посвященный охране репродуктивного здоровья женщин.