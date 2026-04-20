В национальном центре «Россия» начал работу III Всероссийский муниципальный форум «Малач родина — сила России». В нем примут участие семь тысяч специалистов из числа представителей органов власти, а также 60 делегатов из администраций зарубежных городов.

Ко Дню местного самоуправления на форуме провели награждение государственными наградами и поощрениями президента. Их вручал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека. Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24/7, но и доброе сердце и отзывчивая душа. В наших освобожденных и прифронтовых регионах требуется еще и большое настоящее человеческое мужество. Спасибо за ваше служение», — обратился к участникам форума Сергей Кириенко.

Всего было вручено 39 наград. Это звание «Заслуженный работник местного самоуправления», почетные грамоты, благодарности и медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Спикерами деловой программы станут Д. А. Медведев, В. И. Матвиенко, М. Ш. Хуснуллин, М. С. Орешкин, С. В. Лавров и другие. Участники обсудят перспективы комплексного развития территорий и лучшие практики работы на местах. В программу также войдут форум городов-побратимов и фестиваль культур.

Форум организовал ВАРМСУ при поддержке администрации президента.