Подмосковье примет участие во всероссийском экологическом форуме | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:36 Подмосковье примет участие во всероссийском экологическом форуме Unsplash

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Форум «Экология» пройдет в Москве 4 и 5 июня. Его приурочили ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Участниками станут свыше 1,2 тысячи человек из 70 регионов, в том числе представители Подмосковья.

Форум направлен на популяризацию зеленых подходов к производству и потреблению, а также обеспечение высокого качества жизни и здоровой окружающей среды.

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На мероприятии проведут выставку достижений в сфере экологической безопасности, обращения и переработки отходов, волонтерских проектов и многое другое. Эксперты обсудят актуальные проблемы и совместно найдут способы их решения.

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