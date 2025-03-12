Подмосковье примет участие во всероссийской премии по развитию территорий
Подмосковье примет участие во II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Мероприятие проводят по поручению президента России Владимира Путина.
Премию присваивают служащим, которые внесли в развитие муниципальных образований особый вклад.
В номинации «Институт наставничества — для будущего страны» будут представлены проекты из Подольска, Талдома, Химок и Электростали.
Программа «Школа молодого юриста», целью которой стало правовое просвещение жителей, в течение 10 лет реализуют в Подольске. На встречах выступают выдающиеся юристы, адвокаты, нотариусы и сотрудники правоохранительных и следственных органов.
В детском саду № 2 «Ромашка» в Талдоме с 2021 года действует программа «Школа молодого воспитателя», которая рассчитана на трехлетнюю работу наставников с молодыми специалистами. Благодаря проекту 100% начинающих педагогов успешно освоились на рабочих местах.
В школе № 29 в Химках реализуют проект «Живой учитель». Он состоит из просветительской и наставнической деятельности в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.
В Электростали действует программа «Педагогический класс». Директор школы № 11 Алина Данилина помогает готовить выпускников, мотивированных на педагогическую деятельность.