Подмосковье примет участие во всероссийской премии по развитию территорий

Премию присваивают служащим, которые внесли в развитие муниципальных образований особый вклад.

В номинации «Институт наставничества — для будущего страны» будут представлены проекты из Подольска, Талдома, Химок и Электростали.

Программа «Школа молодого юриста», целью которой стало правовое просвещение жителей, в течение 10 лет реализуют в Подольске. На встречах выступают выдающиеся юристы, адвокаты, нотариусы и сотрудники правоохранительных и следственных органов.

В детском саду № 2 «Ромашка» в Талдоме с 2021 года действует программа «Школа молодого воспитателя», которая рассчитана на трехлетнюю работу наставников с молодыми специалистами. Благодаря проекту 100% начинающих педагогов успешно освоились на рабочих местах.

В школе № 29 в Химках реализуют проект «Живой учитель». Он состоит из просветительской и наставнической деятельности в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.

В Электростали действует программа «Педагогический класс». Директор школы № 11 Алина Данилина помогает готовить выпускников, мотивированных на педагогическую деятельность.