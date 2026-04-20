Подмосковье примет участие во всероссийской конференции о наружном освещении

Первая всероссийская конференция по наружному освещению пройдет в выставочном центре «Тимирязев Центр» 22 и 23 апреля. Мероприятие пройдет в рамках крупнейшего паркового форума ParkSeason Expo и объединит более восьми тысяч специалистов со всей страны и из-за рубежа.

Н а конференции обсудят будущее световой среды городов. На площадке площадью 130 квадратных метров пройдет выставка инновационных решений, организуют рабочие зоны и лекторий.

В первый день мероприятия откроется отраслевой стенд и состоится серия дискуссионных клубов. Эксперты МАРХИ, ИТМО и Академии Штиглица обсудят подготовку кадров для муниципалитетов, госзакупки, внедрение новых технологий и многое другое. Особое внимание уделят эстетике: как свет оживляет парки и фасады.

Во второй день состоится пленарное заседание, где поговорят об импортозамещении, световом загрязнении и влиянии цветовой температуры на здоровье людей.

Конференция завершится созданием резолюции, которая станет основой для обновления нормативов и внедрения технологий.