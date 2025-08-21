Подмосковье примет участие в заседании дискуссионного клуба о развитии туризма

Международный дискуссионный клуб VISION 3000 проведет заседание в Москве 29 августа. В нем примут участие представители Подмосковья. Мероприятие посвятят развитию межрегионального туризма.
На встрече обсудят развитие межрегиональных маршрутов и их потенциал. Одной из тем станет использование в туризме цифровых решений: онлайн-гидов, платформ, а также технологий дополненной реальности.
Международный дискуссионный клуб VISION 3000 занимается укреплением международного и межрегионального сотрудничества, изучением культурного наследия и народной дипломатией. В заседании примут участие более 300 экспертов.
