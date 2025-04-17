Подмосковье примет участие в промышленной выставке в Узбекистане

Подмосковье примет участие в промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Она пройдет в Ташкенте с 28 по 30 апреля.

На стенде Подмосковья представят государственный индустриальный парк в новом формате «Все включено». Его построят в Ленинском округе. Там создадут готовую инженерную и социальную инфраструктуру, производственные боксы площадки для отдыха и спорта, магазины и многое другое. Компания SPZ-Bearings из Узбекистана уже запланировала реализовать там свой инвестпроект по производству подшипников для железнодорожного транспорта.

На стенде региона также представят витрину совместных проектов Подмосковья и Узбекистана. Свою продукцию также продемонстрируют компании «Трансмашхолдинг», «Щелково Агрохим», «Деловое партнерство» и другие.

Участники выставки смогут узнать о возможностях инвестиционного портала Московской области, а также о мерах поддержки бизнеса.

В сентябре Подмосковье примет Второй Совет регионов России и Узбекистана. В мероприятии примут участие президенты двух стран.