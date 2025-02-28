Подмосковье примет участие в премии «Парки России». Она направлена на популяризацию парков и помогает определить направления развития сферы благоустройства.

В прошлом году на конкурсе победили два участника из Подмосковья. «Парками года» признали городской парк в Раменском и лесопарк «Шишкин лес», рассказали в министерстве благоустройства.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, премия играет важную роль в развитии общественных пространств и помогает определить направления развития и задать тенденции.

«В Московской области сейчас насчитывается 209 парков и лесопарков, и за последние девять лет их количество увеличилось почти в девять раз. В прошлом году на территории Подмосковья было благоустроено 11 парковых и 12 лесопарковых территорий. В этом году у нас большие планы — преобразить еще 29 парков и лесопарков», — сказал он.

Премия помогает определить лучшие парки страны и популяризировать нацпроект «Инфраструктура для жизни». Всего предусмотрена 31 номинация, среди которых «Спортивный парк», «Парк в лесу», «Парк у воды», «Мемориальный парк» и другие.

Финальный список лауреатов сформируют к 8 апреля. Жюри отберет 138 лучших заявок, а победителей объявят 23 апреля.