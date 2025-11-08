Подмосковье примет участие в международном форуме «Культура. Традиции. Наследие»

Московская область примет участие в международном форуме «Культура. Традиции. Наследие». Его гостями станут более 400 человек — представители власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеры и эксперты в сфере культуры и экономики.

Цель события — формирование культурно-промышленного комплекса России.

На форуме пройдут пленарная сессия по социально-экономическим вопросам и тематическая дискуссия к 150-летию русского художника Ивана Билибина. На ней гости обсудят роль сказки, визуальной культуры и ремесла в формировании идентичности, образа дома и эстетики народного сознания.

Кроме того, для участников будет работать экспозиция «Нити времени». Выставка объединит 15 представителей народных художественных промыслов. Они представят не только традиционные изделия, но и их адаптированные версии под актуальные тенденции дизайна.

«Мы рассчитываем, что форум станет новым этапом системной поддержки традиционной культуры в России. Сегодня в стране действует около 250 организаций НХП, и важно не только сохранять заложенные традиции, но и сделать их существенной частью российской экономики, дать новый импульс к развитию», — отметила председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Итогом мероприятия станет резолюция по реформированию системы поддержки НХП. После ее направят для рассмотрения в профильные органы власти.

Также на форуме ожидается подписание соглашений с 15 предприятиями, в числе которых и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи из Московской области.

Программа события включит церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса «Культурный код в современном дизайне». Лучшие участники получат по 300 тысяч рублей на реализацию собственного проекта, а также профессиональную технику и возможность пройти оплачиваемую стажировку.

Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга», объединяющий бизнес-сообщество Московской области.