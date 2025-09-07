Подмосковье примет участие в международной выставке водных технологий

С 9 по 11 сентября в «Крокус Экспо» пройдет 19-я международная выставка новейших технологий и оборудования для водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и инженерных систем. Подмосковье также примет участие, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

«В этом году на одной площадке будут представлены решения 72 регионов России и 12 стран мира. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Посетители смогут увидеть последние разработки в области очистных сооружений, систем опреснения, утилизации осадков, оборотного водоснабжения, насосного оборудования и средств автоматизации. В рамках деловой программы запланированы круглые столы о развитии водоканалов, презентации новых решений для отрасли, мастер-классы от экспертов и многое другое.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте.