Подмосковье примет участие в международной выставке туризма и гостеприимства

С 18 по 20 марта в «Крокус Экспо» пройдет 31-я Международная выставка туризма и гостеприимства MITT-2025. Московская область также примет участие. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Выставку проводят в Москве уже более 30 лет, она собирает участников со всего мира. Здесь страны, регионы и компании представляют свои туристические предложения, находят новых партнеров и клиентов.

В этом году Подмосковье представят Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов и Подольск. Также в выставке примет участие «Объединение Гжель», которое расскажет о туристических возможностях своего кластера. Посетители смогут узнать о летних программах отдыха, попробовать местные продукты, поучаствовать в викторинах и получить памятные сувениры.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году в MITT участвовали более 700 компаний из 29 стран и 58 регионов России. На выставке прошло 25 деловых мероприятий, а экспозиции посетили свыше 16 тысяч человек.