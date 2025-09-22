Подмосковье примет участие в международной выставке «Безопасность и охрана труда»

Международная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве с 11 по 14 ноября. В мероприятии примут участие специалисты из Подмосковья.

Выставку проводят ежегодно при организации Минтруда России. В этом году на ней обсудят сохранение и продление ресурсного состояния работников за счет создания безопасных условий. На протяжении четырех дней участники буду меняться опытом в вопросах здоровья сотрудников, сертификации, контроля и надзора.

В программе форума – семинары, конференции, мастер-классы и другие активности для экспертов отрасли. Всего перед участниками выступят более 200 спикеров.

Мероприятие пройдет в «Крокус Экспо». Приобрести билет можно по ссылке.