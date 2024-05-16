Подмосковье примет участие в конкурсе рационализаторов | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:17 Подмосковье примет участие в конкурсе рационализаторов Минэкономразвития РФ

Читать 360 в

Минэкономразвития России совместно с Агентством развития навыков и профессий дали старт приему заявок на участие во Всероссийском конкурсе массового рационализаторства. Работники подмосковных предприятий могут направить свои предложения по улучшению работы компании с 15 мая до 15 сентября.

По словам заместителя министра экономического развития России Мурата Керефова, главная задача конкурса — сформировать в компаниях культуру постоянных улучшений. При этом каждый сотрудник должен быть вовлечен в работу по повышении эффективности предприятия.

Реклама

«Внедрение рационализаторских предложений позволяет найти внутренние резервы для развития бизнеса и в полной мере задействовать человеческий капитал компании. Участники конкурса сформируют движение рационализаторов, сегодня оно охватывает более 47 тысяч человек», — рассказал Керефов.

Оценивать конкурсантов будут в девяти номинациях, а также выберут лучших молодого и опытного рационализаторов. Торжественное награждение победителей состоится в Екатеринбурге осенью. Все участники получат сертификаты и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».