Среди них — целые династии. Начался полуфинал конкурса «Это у нас семейное» | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:23 Среди них — целые династии. Начался полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Подмосковье вышло в полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Медиасток.рф

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Подмосковные семьи примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное». Он стартовал в Москве в рамках президентской программе «Россия — страна возможностей».

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректора Президентской Академии Алексея Комиссарова, на одно место будут претендовать 65 команд. Подмосковье представят 70 семей.

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«Полуфиналисты проделали большой путь и доказали, что они умеют договариваться, слушать друг друга, идти на компромисс и действовать сообща. Их семьи яркие, самобытные, среди них — династии железнодорожников, военнослужащих, учителей, геологов, музыкантов», — сказал он.

Как отметил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, платформа «Россия — страна возможностей» проводит большую работу по консолидации самых активных жителей.

Символично, что в Год семьи именно семейные команды получили возможность показать себя и свои достижения. Народосбережение, укрепление семьи — это приоритетные стратегические задачи для всех нас. Игорь Щеголев

Всего в полуфинале примут участие 2,1 тысячи человек, из которых 817 детей. Команды выполнять интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Они также покажут, как хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать вместе. Победителей объявят 19 мая, а финал конкурса состоится с 5 по 8 июля.

Семьи победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в путешествия.

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