Подмосковье примет участие в конференции о развитии экологического образования

Всероссийская конференция по экологическому образованию пройдет 28 и 29 октября на базе библиотеки естественных наук РАН. На нем обсудят внедрение цифровых технологий и разработку новых подходов.

Мероприятие проведет неправительственный экологический фонд имени Вернадского. В этом году оно пройдет в двух форматах: очном на базе библиотеки РАН и дистанционном. Участники рассмотрят реальные кейсы и методики, а том числе цифровые инструменты и соцсети.

«Экологическое образование и просвещение приобретает все большее значение по мере того, как состояние окружающей среды ставит перед нами все больше вызовов. В Подмосковье есть множество проектов и инициатив в этой сфере, причем ряд из них реализуется нашим министерством, однако сегодня нужен системный подход к экологическому образованию», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Он отметил, что разрабатывать подход должны не только педагоги, но и активисты, общественные деятели, благотворители и представители СМИ.

Узнать больше о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.