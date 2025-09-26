Подмосковье примет участие в конференции о развитии экологического образования
Всероссийская конференция по экологическому образованию пройдет 28 и 29 октября на базе библиотеки естественных наук РАН. На нем обсудят внедрение цифровых технологий и разработку новых подходов.
Мероприятие проведет неправительственный экологический фонд имени Вернадского. В этом году оно пройдет в двух форматах: очном на базе библиотеки РАН и дистанционном. Участники рассмотрят реальные кейсы и методики, а том числе цифровые инструменты и соцсети.
«Экологическое образование и просвещение приобретает все большее значение по мере того, как состояние окружающей среды ставит перед нами все больше вызовов. В Подмосковье есть множество проектов и инициатив в этой сфере, причем ряд из них реализуется нашим министерством, однако сегодня нужен системный подход к экологическому образованию», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Он отметил, что разрабатывать подход должны не только педагоги, но и активисты, общественные деятели, благотворители и представители СМИ.
Узнать больше о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.