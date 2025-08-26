Подмосковье примет участие в финале всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Церемония открытия финала чемпионата «Профессионалы» состоялась в Калуге 25 августа. В ней приняли участие студенты, школьники и молодые специалисты из Подмосковья.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, участников церемонии поприветствовал президент Владимир Путин. Он отметил значимость чемпионата для профессионального самоопределения молодежи.

«Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального, экономического потенциала России», — сказал президент.

Деловую программу форума «СПО — локомотив экономики страны» открыли Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Калужской области Владислав Шапша. На пленарном заседании обсудили востребованность и важность среднего профессионального образования.

«Молодые люди видят все больше возможностей в системе среднего профессионального образования. В этом году поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 миллиона заявлений в организации СПО — на 890 тысяч больше, чем в прошлом году», — отметил Сергей Кравцов.

Одним из спикеров деловой программы стал выпускник Раменского колледжа Никита Мылкин, который выиграл в финале чемпионата в 2023 году по компетенции «Мехатроника». Он поделился своим опытом с участниками

«Пример Никиты демонстрирует возможности, которые открывает система СПО, и подчеркивает важность преемственности в подготовке кадров. Его участие в программе создало диалог между будущими и состоявшимися профессионалами, вдохновляя на развитие», — отметили в министерстве

В этом году Подмосковье представит одна из самых многочисленных делегаций. Участники будут соревноваться в 11 компетенциях.

Узнать о программе форума больше можно по ссылке.