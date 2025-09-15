Подмосковье примет участие в федеральном этапе проекта «Первый студенческий»

Региональный этап всероссийского проекта «Первый студенческий» завершился в Российском университете кооперации. Лучший результат показали две команды, которые представят Подмосковье на федеральном уровне.

Как рассказали в региональном Минобразования, в проекте приняли участие представители вузов и колледжей, которые заинтересованы в развитии студенческого движения. Программа включала в себя стратегическую сессию, где они смогли обсудить перспективы развития этого направления. Участники представили проекты перед экспертами.

В результате в федеральный этап проекта прошли команды Государственного университета просвещения и Дмитровского техникума.

«Проект нацелен на создание активного сообщества студенческих лидеров, готовых разрабатывать и реализовывать социальные инициативы», — отметили в ведомстве.