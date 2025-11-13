Подмосковье предусмотрело 13 млрд рублей на развитие образования в 2025 году

В этом году в Подмосковье предусмотрели 13 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети», из которых шесть миллиардов — из федерального бюджета. Их направили на обновление образовательных учреждений и создание комфортных условий для учебы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на поддержку инициативных и целеустремленных ребят в их стремлении к знаниям и творчеству. Для этого в Подмосковье, как и в других регионах страны, строят новые школы, проводят научные олимпиады и конкурсы, а также внедряют передовые методики обучения.

Как рассказали в региональном Минэкономики, в этом году по нацпроекту отремонтировали школы в Долгопрудном, Луховицах, Пушкино, Серпухове, Солнечногорске, Химках и Шатуре. Кроме того, 265 учреждений оснастили комплектами средств обучения.

Всего в школах Подмосковья работает 901 советник по воспитанию. Специалисты помогают ребятам раскрыть свой потенциал и найти свое дело. Они организуют интересный и полезный досуг.

В министерства напомнили, что более 200 ребят из Подмосковья в этом году приняли участие в образовательных заездах арткластера «Таврида».