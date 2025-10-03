Подмосковье представит уникальную лабораторию на всероссийской агровыставке

На аграрной выставке «Золотая осень — 2025», которая пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» в Москве, посетителей стенда Московской области ждет уникальная возможность заглянуть в будущее животноводства. Гостям в действии покажут первую и единственную в России выездную SNP-лабораторию компании «Мираторг».

В интерактивном научном центре можно будет наблюдать весь процесс генетического анализа.

На экране в реальном времени продемонстрируют ключевые этапы работы лаборатории: разделение ДНК, нанесение образцов на биочип и последующий анализ результатов.

Именно такие технологии сегодня меняют подход к животноводству — они позволяют повысить эффективность молочного и мясного производства и ускорить селекцию почти в 100 раз по сравнению с традиционными методами.

Современные биочипы способны определить более 50 тысяч ДНК-маркеров, что позволяет отбирать животных с лучшим здоровьем, высокой плодовитостью и устойчивостью к заболеваниям.

Компания «Мираторг», которая реализует проект SNP-генотипирования, базируется в Домодедове. Ее лаборатория ежегодно проводит свыше 400 тысяч исследований ДНК, имеет международную аккредитацию ISO и входит в число восьми крупнейших генетических лабораторий мира.

Ее услугами пользуются хозяйства более чем из 20 регионов России, а в ближайших планах — расширение сотрудничества и развитие научных проектов совместно с ведущими институтами страны.

Каждый гость выставки сможет не просто увидеть, но и буквально погрузиться в работу лаборантов, наблюдая за процессами, которые раньше были доступны только специалистам.