Подмосковье представит свою продукцию на 17 международных выставках в 2025 году

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в 17 международных выставках в 2025 году. Они пройдут в ОАЭ, Китае, Казахстане, Узбекистане и других странах. Помощь в организации поездок окажет Фонд поддержки экспорта.

Как сообщили в региональном Мининвесте, компании региона смогут представить продукцию в разных отраслях. Среди них — продукты питания, строительство и энергетика, товары для животных и многое другое.

«Мы стремимся сделать выход на экспорт для компаний Московской области простым, быстрым и понятным. В этом им, среди прочего, помогает участие в международных выставках — на 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Фонд поддержки ВЭД МО помогает бизнесу принять участие в этих поездках и представить там свою продукцию. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в Фонд», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Фонд возьмет на себя организационные вопросы, а также часть затрат: аренду площадок, регистрационные сборы и другие.

Подать заявку на участие можно по ссылке.