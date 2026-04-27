Подмосковье представит социальные проекты на международном конкурсе «Мы вместе»

Стартовал прием заявок на шестой сезон международной премии «Мы вместе». Это один из главных конкурсов в сфере социальных инициатив, который проводит Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Президента России.

Заявки принимают до 24 мая на официальном сайте проекта.

Московская область участвует в конкурсе с 2021 года.

«За все время 33 инициативы из нашего региона дошли до финала, а 14 из них вошли в число лучших в стране. Это показатель огромного созидательного потенциала Подмосковья», — напомнила министр информации и молодежной политики Подмосковь Екатерина Швелидзе.

Одним из постоянных участников остается Татьяна Афонина, которая в этом году снова представит проект «Народный артист». Инициатива направлена на сохранение памяти о советских актерах: волонтеры ухаживают за их захоронениями и формируют карту для первоочередного благоустройства.

Конкурс разделен на национальный и международный треки. В России участники могут подать заявки в категориях «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», выбрав одну из тематических номинаций, включая новую — «Сила единства», посвященную взаимодействию культур.

Международное направление включает две номинации — «Код милосердия» и «Устойчивое будущее».

Помимо награждения, которое традиционно пройдет в Москве в декабре в рамках международного форума гражданского участия, конкурсанты получают образовательную и наставническую поддержку, а также доступ к сообществу единомышленников.

Премию проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».