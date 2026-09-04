Подмосковье представит разработки на международной выставке водных технологий

Фото: Выставка водных технологий для ЖКХ и промышленности «Экватэк» в Красногорске / Медиасток.рф

С 8 по 10 сентября выставочный центр «Крокус Экспо» станет площадкой для проведения юбилейной 20-й Международной выставки передовых технологий в сфере водного хозяйства ЭкваТэк. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Масштабный форум охватит весь производственный цикл: от извлечения водных ресурсов и их подготовки до транспортировки, очистки стоков, переработки осадка и внедрения систем рециркуляции. Для решения задач на каждом из этих этапов организаторы предусмотрели серию экспертных дискуссий.

«Ежегодно выставка собирает лидеров сферы водоснабжения и водоотведения. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета. Мероприятия такого уровня — идеальная платформа для того, чтобы поделиться нашими лучшими практиками и, конечно, перенять самое прогрессивное из отечественного и мирового опыта», — пояснил Кирилл Григорьев.

География участников охватывает 75 российских регионов и 15 иностранных государств, а общее число поставщиков превысит 550.

Программа включает конференции, круглые столы, практические встречи и вручение профессиональных премий. На стендах покажут коммунальную автотехнику, аппараты для полимерной сварки, интеллектуальные ультрафиолетовые системы обеззараживания воды и современные строительные материалы

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