Подмосковье представит программу занятости на форуме «Россия» | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 20:30 Подмосковье представит программу занятости на форуме «Россия» Пресс-служба Центра занятости населения Московской области

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Программу Центра занятости населения Московской области представят на выставке-форуме «Россия» 26 апреля. Мероприятие будет посвящено вопросам трудоустройства и обучения молодежи.

Посетителей ожидает обилие информации о возможностях карьерного и личностного роста, которые предлагают ведущие работодатели и учебные заведения Подмосковья. Для гостей проведут мастер-классы от Центра занятости населения, а также викторины с призами для самых эрудированных и активных участников.

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Среди участников программы Центра занятости населения Московской области будут ПАО «РКК „Энергия“ им. С. П. Королева», ПАО «Московское речное пароходство», Российские студенческие отряды, ООО «Ратеп-инновация» и многие другие.

Они расскажут о своей деятельности, а также представят образовательные программы и вакансии доступные для молодежи. Программа пройдет 26 апреля с 14:45 до 17:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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