Подмосковье представит проекты благоустройства на всероссийском форуме

Форум «Развитие малых городов и исторических поселений» пройдет в Калуге 25–26 августа. В рамках мероприятия подведут итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Среди участников конкурса девять городов Подмосковья. Они представили такие проекты, как: «Сквер „Блюдечко“» в Коломне, «Вдоль по Купеческой. Новое звучание старинной улицы Государевой дороги» в Клину, «Благоустройство Проспекта Победы» в Ступине и другие.

«В Московской области насчитывается 47 малых городов и 22 исторических поселения, поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем, являются колоссальной поддержкой для развития наших городов», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Победителей объявят 26 августа. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте.

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