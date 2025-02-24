Подмосковье представит народные промыслы на выставке «Ладья»

Подмосковные предприятия примут участие в выставке народных промыслов России «Ладья-2025. Весенняя фантазия». Она откроется в Экспоцентре в Москве 26 февраля.

В выставке будут участвовать 13 подмосковных производителей народных промыслов. Это «Галактика и компания», «Дулевский фарфор», «Павловопосадская платочная мануфактура» и другие. Всего в мероприятии примут участие более 700 организаций из 58 регионов России.

На выставке представят хохломскую и городецкую роспись, гжельский фарфор, богородскую и беломорскую резьбу по дереву и многое другое.

«За многие годы работы проект стал крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, представляющим российское народное искусство, масштабной социально значимой культурной акцией, в которой участвуют как всемирно известные центры народного искусства, предприятия и организации промыслов, так и мастера и художники промыслов и ремесел, работающие индивидуально, творческие объединения», — отметили в Минкультуры Подмосковья.

Выставка будет работать до 1 марта.