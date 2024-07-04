Подмосковье представит достижения региона на «АРТ-ЭКСПО» в Крыму

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму с 26 по 28 июля 2024 года. В эти дни на выставке «АРТ-ЭКСПО» будут представлены культурные и гастрономические достижения различных регионов России, включая Подмосковье.

Темой стенда Московской области в этом году стала фраза «Подмосковье — это любовь». Организацией работы стенда и формированием делегации занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Министр Екатерина Швелиде отметила, что до начала фестиваля «Таврида.АРТ» остается совсем немного времени. Она подчеркнула, что Подмосковье богато историей, традициями, культурой, вкусными блюдами, а также талантливыми молодыми людьми.

«Мы постараемся сделать так, чтобы в нашем „домике“ на Тавриде в Крыму все смогли полезно и приятно провести время. Не отступаем от нашего главного девиза: „Подмосковье — это любовь!“» — указала Швелиде.

Выставка «АРТ-ЭКСПО» является традиционным элементом фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Каждый участник представит свой уникальный стенд, отражающий домашний уют, местные традиции и гостеприимство. На мероприятии будут проводиться мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации и другие активности.

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