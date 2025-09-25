Подмосковье представит 24 проекта в полуфинале премии «Мы вместе»

Подмосковье вошло в число лидеров международной премии «Мы вместе». Победу одержали 27 проектов, из которых 24 представят в полуфинале.

Премия направлена на поддержку важных инициатив по помощи людям и повышения качества жизни в стране. Всего на региональном уровне лидерами стали 1313 проектов, а 489 прошли в полуфинал.

«По этим показателям мы вошли в топ-3 по всей стране. Это говорит об эффективности системной работы добровольческих организаций и ответственном участии жителей в решении общественно значимых задач. Для нас поддержка таких инициатив является стратегическим приоритетом, поскольку они непосредственно влияют на повышение качества жизни и социальное благополучие», — отметила министр информации и молодежной политики в Подмосковье Екатерина Швелидзе.

Один из самых юных полуфиналистов из Подмосковья — 14-летний Богдан Курдашев из Лосино-Петровского. Он представил проект «Нити Единства».

В полуфинал также вышли Наталья Коняева из Ступина, руководитель благотворительного фонда «Они наши» Анатолий Черников и другие. Все они защитят свои проекты перед экспертным жюри, а финалисты примут участие в народном голосовании.

В этом году победителей определят по нескольким номинациям, среди которых «Волонтер года», «Наставник года», «Герои нашего времени», «Поколение добра» и другие.

Итоги премии объявят на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Москве 5 декабря. На нем встретятся волонтеры, НКО, предприниматели и представители органов власти.

Всего в этом году на премию подали более 51 тысячи заявок из 147 стран мира. Это почти на 50% больше, чем годом ранее.