Подмосковье представило выставку исторических городов на архитектурном фестивале

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области представил экспозицию «Бесценное ожерелье исторических поселений» на Международном фестивале «Зодчество-2025». На ней показали 22 города региона, имеющих богатое наследие.

Все эти муниципалитеты на территории Подмосковья носят статус региональных исторических поселений, а два города — Зарайск и Коломна — относятся к федеральным. Каждый из них сохраняет многовековую историю, собственный культурный код и пространственную идентичность.

Задача современной архитектуры — не только сохранить их наследие, но и создать комфортную городскую среду.

Выставочный проект Московской области отражает кураторскую тему фестиваля «На грани». Через диалог истории и будущего он подталкивает к переосмыслению наследия региона как стратегического ресурса территориального развития.

«Это та самая грань, где архитектурная практика должна проявить максимальную чуткость и смелость одновременно. Мы балансируем между аутентичностью и созданием современной комфортной среды. Каждое градостроительное решение — это ответ на вопрос, как сохранить этот культурный код. Атмосфера места, его история, укорененность в ландшафте — бесценны, и наша задача раскрыть этот потенциал через архитектуру», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Экспозиция Мособлархитектуры рассказывает о древних духовных центрах Сергиева Посада, Истры, Звенигорода, ремесленных и промышленных достижениях Павловского Посада, Орехово-Зуево, Ногинска, а также городах воинской доблести и дворянских гнездах.

На мероприятии Подмосковье запланировало два круглых стола, посвященные стандартам развития индивидуальной жилой застройки и туристическому потенциалу региона. Они пройдут 5 и 6 ноября в 14:15.

Напомним, что Международный фестиваль «Зодчество-2025» стартовал 4 ноября и продлится три дня на площадке «Гостиного двора». Регистрация на событие доступна по ссылке

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте.