Подмосковье представило товары на продуктовой выставке в Индии

С 25 по 28 сентября прошла международная выставка продуктов питания World Food India 2025. Три компании из Подмосковья представили посетителям свои товары.

Объединенная экспозиция российских производителей продуктов питания и напитков привлекла особое внимание посетителей.

Одним из знаковых событий стал обход отечественной экспозиции, который возглавлял вице-премьер Дмитрий Патрушев. На мероприятии также присутствовали представители Министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора, Российского экспортного центра, Союза экспортеров и производителей зерна и другие важные гости.

На масштабном стенде площадью почти 150 квадратных метров представили все разнообразие продукции российского агропромышленного комплекса. Свои товары показали 16 отечественных компаний-экспортеров, в том числе подмосковные АПХ «Мираторг», «Черноголовка» и «ФудТим».

Участие в выставке позволило Подмосковью укрепить свои позиции на одном из наиболее перспективных продовольственных рынков мира.