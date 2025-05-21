Подмосковье представило товары на международной продуктовой выставке в Китае

В Китае с 19 по 21 мая проходит международная продовольственная выставка «SIAL Shanghai». Товары на мероприятии представили девять компаний из Подмосковья.

Колбасные изделия продемонстрировали «Группа Черкизово», сладости — «Раменский кондитерский комбинат», «Волшебница» и «Провкус», консервированные овощи и фрукты — «Плодимпорт» и «Адельдан», хлопья и каши — «Колос-Экспресс». Кроме того, в экспозиции можно увидеть товары «Фабрики напитков» и «GreenPlant LCC».

В общей сложности, в мероприятиях принимают участие 34 предприятия из 10 регионов России.

«SIAL Shanghai» — одна из самых крупных выставок напитков и продуктов питания в Азии.