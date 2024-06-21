Подмосковье представило социальный и туристический проекты на выставке «Россия»

Подмосковье представило два проекта: серию паблик-токов «Мы будущее. Сила смыслов» Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и туристический кластер «Объединение Гжель» Министерства культуры и туризма региона в рамках форума «Пространство будущего» на выставке «Россия».

«Мы будущее. Сила смыслов» — это площадка, которая позволяет молодым людям пообщаться с известными или просто интересными людьми абсолютно наравне. Спикерами выступают представители разных сфер — это спорта, журналистики, кино и многих других.

«На днях, например, ребята встретились с известным православным блогером Павлом Островским, приехало более тысячи человек со всего Подмосковья. Это было грандиозно, ребята остались в полном восторге от встречи», — прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В прошлом году в рамках проекта прошло шесть встреч с военкорами Марьяной Наумовой и Наданой Фридрихсон, журналистами-пранкерами Вованом и Лексусом, скрипачом Петром Лундстремом, музыкантом Акимом Апачеви, а также официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Еще один проект — «Объединение Гжель». По словам руководителя развития туризма компании Галины Голинковой, это единственный в России туристический кластер, включающий развитую инфраструктуру, а также музей-лабораторию. Он интегрирует традицию промысла в мир передового дизайна, охватывает философию, археологию, антропологию и современные технологии.

Компания планирует обустроить прогулочные и детские игровые зоны, спортивные площадки и другую необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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