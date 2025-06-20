Подмосковье представило проект использования ИИ для распознавания документов на ПМЭФ

Вице-премьер — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко ознакомился с цифровыми проектами Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме. Министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник представила инновационные решения, среди которых искусственный интеллект, которые помогает распознавать документы на «Госуслугах».

Как рассказали в Мингосуправления Пидмосковья, распознавание документов при помощи ИИ — один из приоритетных проектов этого года. Нейросеть уже помогает в 70 госуслугах — от соцподдержи до оформления прав на управление спецтехникой.

При оформлении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы документов, которые ИИ мгновенно распознает и анализирует.

«Верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если же какие-то документы не прошли проверку, заявителю сразу видно, какие именно, и он может тут же их исправить. Ранее подобные ошибки выявлялись, только когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям могли отказать в предоставлении услуги», — пояснили в ведомстве.

Такой сервис уже работает при получении удостоверения многодетной семьи или на право управления трактором. Всего ИИ распознает до 250 документов.