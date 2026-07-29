Подмосковье представило практики для проектов комплексного развития территорий

В Москве прошел первый круглый стол, посвященный вопросам комплексного развития территорий. Он объединил руководителей федеральных и региональных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, финансовых институтов и девелоперских компаний.

Организаторами мероприятия выступили Минстрой России и АНО «Центр компетенций „Умный город“. Цель встречи — выработать подходы к решению сложных задач на стыке полномочий различных сторон. Московская область презентовала успешные практики коммуникации при реализации проектов водоснабжения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев подчеркнул, что слаженность и оперативность взаимодействия — ключевые условия эффективной реализации КРТ. В качестве примера он привел работу с девелоперами: после сигнала о завышенном нормативе водопотребления регион внес дифференцированную шкалу расчета с учетом площади участка, сократив потребление на отдельных категориях почти вдвое — вопрос был решен за месяц.

«Проработка вопроса заняла всего месяц, а результатом стало сокращение объема водопотребления на отдельных категориях участков почти в два раза. Поэтому могу сделать вывод, что проактивная позиция всех участников механизма КРТ позволяет добиваться ощутимых результатов в сжатые сроки», — сказал он.

На мероприятии также обсудили применение передовых технологий, формирование единого плана коммуникаций и подходы к разработке единой процессной модели КРТ. По итогам встречи составлен перечень вопросов для дальнейшей совместной проработки — их планируют рассмотреть на Пермском форуме развития «Города будущего».