Подмосковье представило опыт развития молодежного парламентаризма на уровне ЦФО

На заседании Совета законодателей ЦФО в Ельце Липецкой области обсудили ключевые подходы к развитию молодежного парламентаризма. С основным докладом выступил председатель Совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который напомнил, что истории этой системы в России исполнилось 30 лет.

Глава Мособлдумы рассказал о трех этапах эволюции молодежного парламента в Подмосковье: от прямых выборов и делегирования до современного конкурсного отбора. Сегодня структура охватывает все муниципалитеты региона — через работу в местных и областном парламентах за годы их существования прошли тысячи активных молодых людей, задействованных в общественной и законотворческой деятельности.

«Только в последний набор на конкурсы вышли больше тысячи человек, 725 из них вошли в местные парламенты. А всего через муниципальный уровень за эти годы прошли больше семи тысяч молодых людей, через областной парламент — больше четырехсот. Они — полноценные участники нашей команды: на заседаниях комитетов, мероприятиях думы, в общественных приемных», — привел данные председатель Мособлдумы.

Для парламентариев проводят молодежные форумы, организовывается обучение в «Парламентском университете» законотворчеству.

«Все это дает свои плоды. За 15 лет — свыше 60 идей законодательных инициатив, 12 форумов, свыше трех тысяч проработанных обращений жителей. Часть предложений уже действует в областных законах — от патриотического воспитания до правил формирования самого парламента», — подчеркнул Брынцалов.

Опытом материальной поддержки молодых активистов поделились спикеры Калужской, Белгородской и Брянской областей, где для участников предусмотрены компенсации расходов на проезд и проживание. Подводя итог, Игорь Брынцалов предложил законодателям других регионов ЦФО также рассмотреть возможность введения механизмов финансового обеспечения деятельности молодежных парламентов.