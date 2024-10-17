Подмосковье представило новый формат индустриальных парков на международной выставке

Индустриальные парки в новом формате запустят в Подмосковье. Их презентовали на международной выставке InRussia в Минеральных Водах.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, на стенде региона представили макет индустриального парка в формате «Все включено». С ним ознакомился заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов.

В индустриальных парках создадут готовую инженерную и транспортную инфраструктуру. Предприниматели смогут запускать проекты в сжатые сроки. Кроме того, на территории будут работать колледжи, места отдыха и спорта, парки, магазины и кафе.

«В новых государственных индустриальных парках смогут разместиться предприятия, обеспечивающие не только развитие подмосковной промышленности, но и реализующие проекты технологического суверенитета страны. Развитие индустриальных парков позволит создать свыше 35 тысяч рабочих мест для жителей региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

Ранее формат представили заместителю председателя правительства России Александру Новаку на международном форуме ОЭЗ в Дубне.

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