Подмосковье представило новые форматы развития промышленного туризма

Тему промышленного туризма как способ привлечения инвестиций обсудили на сессии «Кадровая стратегия региона — опыт привлечения молодых специалистов в производственный сектор». Мероприятие прошло в рамках Международного форума InRussia в Минеральных Водах.

«Развитие промышленного туризма позволяет Московской области решить сразу несколько задач. Первая — это знакомство школьников и студентов с производственными процессами предприятий, что в дальнейшем поможет им определиться с профессией, а предприятиям — получить молодых специалистов», — отметил начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Александр Заббаров.

По его словам, вторая задача - это возможность для компании рассказать о себе, найти новых поставщиков и возможности для развития бизнеса. Помимо «Бизнес-туров», в регионе запустили «Инвест-туры», целью которых является демонстрация условий для инвесторов и привлечение капитала. В рамках таких туров компании презентуют инвестпроекты или инфраструктурные площадки.

Заместитель генерального директора по инвестициям технико-внедренческой зоны «Дубна» Егор Круглов поделился опытом привлечения специалистов и сохранения кадров. Он рассказал, что ОЭЗ ежегодно нуждается более чем в тысячи специалистов, что является значительным числом для небольшого города.

Управляющая компания помогает с привлечением кадров и популяризацией резидентов среди молодежи. Ежегодно проводятся мероприятия, такие как ярмарки вакансий, конкурсы и хакатоны, чтобы находить талантливых специалистов для компаний.

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